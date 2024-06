Euro 24: Uefa risponde a critiche ‘per Varga soccorso rapido’

agenzia

Ungherese Szoboszlai si era lamentato per presunti ritardi

ROMA, 24 GIU – I soccorsi per l’attaccante dell’Ungheria Barnabas Varga “sono stati rapidi e coordinati”: cosi’ la Uefa risponde ai dubbi sollevati dal compagno di squadra del giocatore infortunato, Szoboszlai, che al momento dello scontro di Varga col portiere ha aiutato a portare la barella in campo e poi a fine partita si e’ lamentato. “Non capisco questa procedura e perchè il personale medico non sia intervenuto: vale anche per il futuro, spero che si possa risparmiare qualche secondo per salvare una vita”. “L’intervento del medico sociale è avvenuto entro 15 secondi dall’incidente, seguito immediatamente dal secondo medico dello stadio, per effettuare una prima valutazione dell’infortunio e fornire un trattamento adeguato, come da consuete procedure mediche – e’ stata la dichiarazione dell’Uefa alla Bbc – La squadra qualificata di emergenza era in attesa a bordo campo, secondo il protocollo, ed è arrivata con la barella non appena è stato richiesto il loro intervento dai medici per evacuare il giocatore per il suo immediato trasferimento in ospedale”. “Il coordinamento tra tutto lo staff medico sul posto è stato professionale – prosegue la Uefa – e tutto è stato fatto in conformità con le procedure mediche applicabili. Non ci sono stati ritardi nel trattamento e nell’assistenza al giocatore”.

