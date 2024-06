Euro 24: Ungheria; condizioni Varga, ‘diverse fratture in volto’

agenzia

Ha trascorso la notte in ospedale, dovrebbe essere operato

STOCCARDA, 24 GIU – “Diverse ossa del volto di Barnabas Varga si sono rotte durante lo scontro di gioco nella partita e ha anche subito una commozione cerebrale. L’attaccante del Ferencvaros rischia di essere operato. Ha trascorso la notte all’ospedale di Stoccarda. Tutta la squadra fa il tifo per lui!”. Con questa nota sui propri social, la federcalcio dell’Ungheria fa il punto sulle condizioni dell’attaccante che ieri si è infortunato in uno scontro di gioco con il portiere della Scozia Gunn. In un primo momento le condizioni di Varga avevano provocato attimi di grande paura sia in campo che sugli spalti, poi il giocatore era stato portato via in barella fra gli applausi di tutto lo stadio.

