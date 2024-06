Euro 24: Yakin, dalla Svizzera un messaggio forte

agenzia

Il ct elvetico 'abbiamo vinto con stile, felice per i tifosi'

ROMA, 29 GIU – La Svizzera “ha inviato un messaggio forte” battendo l’Italia “con stile” agli ottavi di finale di Euro-2024, ha detto il ct degli elvetici, Murat Yakin, sperando di “continuare a scrivere la storia” andando avanti nel torneo. “Stasera abbiamo mandato un messaggio forte, nel modo in cui abbiamo giocato, abbiamo dimostrato che potevamo dominare e attaccare”, ha detto in conferenza stampa l’allenatore. “Abbiamo vinto sì, ma con stile, abbiamo dominato tutte le aree del gioco, abbiamo segnato al momento giusto e questo ci ha permesso di controllare la partita”, ha esultato. “È importante assaporare, stasera, l’ondata di entusiasmo che abbiamo creato – ha avvertito -. Ce l’abbiamo fatta con sangue, sudore e lacrime, non con la fortuna”. La vittoria e la festa con i tifosi svizzeri allo Stadio Olimpico di Berlino “mi hanno fatto venire i brividi, è così gratificante – ha detto l’allenatore -. Siamo tra le favorite? Siamo una buona squadra ma dobbiamo tenere i piedi per terra”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA