Euro 24: Zirzkee malato, in dubbio per Olanda-Austria

agenzia

Si ferma l'attaccante del Bologna, ha saltato l'allenamento

ROMA, 24 GIU – Niente allenamento per Joshua Zirkzee in vista del match dell’Olanda con l’Austria. L’attaccante del Bologna, malato, ha infatti saltato l’appuntamento con il resto della squadra di questa mattina ed è a rischio per la gara di domani all’Olympiastadion di Berlino, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. Gli olandesi si sono allenati un’ultima volta sugli impianti del Wolfsburg, il loro quartier generale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA