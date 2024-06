Euro 24:ct Serbia, ‘fermare Bellingham la chiave per domani’

agenzia

Stojkovic su allarme hooligans: 'Sarà festa per tutti'

GELSENKIRCHEN, 15 GIU – L’allenatore della Serbia Dragan Stojkovic crede che fermare Jude Bellingham sia la chiave per far sì che la sua squadra possa sorprendere l’Inghilterra nell’esordio di domani a Euro 2024. “Penso che Bellingham sarà un futuro pallone d’oro – le parole di Stoikovic – È impressionante quello che mostra con la maglia del Real Madrid: è molto giovane ma così potente. Non possiamo concedergli troppo spazio o tempo libero per penetrare nello spazio davanti a lui. È sicuramente un giocatore molto importante per l’Inghilterra. E’ davvero impressionante, incredibile, il suo rendimento per un ragazzo così giovane. Un bene per l’Inghilterra e un male per noi, ma faremo del nostro meglio per controllare questo tipo di situazioni”. La sfida di domani a Gelsenkirchen è stato dichiarata ad alto rischio dalla polizia per il timore che gli ultras serbi possano scontrarsi con le decine di migliaia di tifosi dell’Inghilterra che si sono recati nel nord-ovest della Germania. Stojkovic ha smentito i timori che la partita possa essere funestata da atti di teppismo. “Sono sicuro che la partita di domani sarà un’opportunità per tutti di godersi la partita, sia per i tifosi inglesi sia per quelli serbi – ha aggiunto il ct della Serbia – Il calcio è qualcosa di speciale per le persone e sono sicuro che i tifosi di entrambe le squadre saranno molto felici di essere allo stadio domani”.

