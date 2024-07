Euro 24:Dani Olmo,Spagna funziona bene,abbiamo idee gioco uniche

agenzia

'Perché dovremmo cambiare? E poi c'è Yamal, impressionante'

ROMA, 12 LUG – “Se tutto sta funzionando così bene, perché dovremmo cambiare? Abbiamo idee di gioco uniche, le definirei ‘personalizzate’ per la nazionale, anche se si può sempre migliorare. Però per questa finale ci stiamo preparando sempre allo stesso modo”. Dal ritiro della Spagna, in vista della finale europea di domenica contro l’Inghilterra, parla Dani Olmo, uomo record in quanto è riuscito ad andare a segno in tutti e tre i match della fase ad eliminazione diretta che la ‘Roja’ ha giocato a Euro 2024. “Ma per me in finale può segnare anche Unai Simon – scherza riferendosi al portiere -, l’importante è che vinciamo”. E importante, nella sfida di Berlino, sarà anche l’appoggio del pubblico, anche se i tifosi inglesi dovrebbero essere in maggioranza rispetto agli spagnoli. “Ma noi abbiamo sempre sentito vicini i nostri sostenitori – commenta Olmo – e ci sembrano più numerosi di quanto ci aspettassimo. A ogni partita ci hanno sempre incitato tantissimo, e sarà così anche domenica”. “Secondo me in finale sono andate le due squadre migliori – dice ancora – e adesso vogliamo arrivare fino in fondo per ottenere il meglio. Lamine Yamal? E’ un calciatore impressionante, in campo sta facendo cose che a 16 anni nessuno aveva mai realizzato”.

