Euro 24:El Shaarawy,anche con Svizzera giocheremo a viso aperto

'Pronto a fare tutto per l'Italia, felice per rinnovo De Rossi'

ISERLOHN, 26 GIU – “Io sono pronto per fare tutto, in allenamento mi sono adattato alle sue esigenze come ho fatto in passato con la Roma. Anche giocando poco ogni giocatore può essere decisivo come successo a Mattia (Zaccagni, ndr). Dobbiamo solo farci trovare pronti”. Così Stephan El Shaarawy a tre giorni da Italia-Svizzera a Berlino per gli ottavi di finale di Euro 2024. “Secondo me – aggiunge il romanista – nessuna squadra è contenta di giocare contro di noi, lo abbiamo dimostrato contro la Croazia, non abbiamo mollato mai. Anche con la Spagna abbiamo giocato a viso aperto anche se loro sono stati più bravi. Con la Svizzera faremo lo stesso perchè la nostra ambizione è di andare fino in fondo. Non sarà semplice ma siamo pronti ad affrontare ogni tipo di partita”. Poi El Shaarawy parla di come ha ritrovato Spalletti rispetto ai tempi della Roma: “Spalletti lo vedo carico nel modo giusto, pretende tanto e lo vedo positivo e fiducioso della nostra squadra e del nostro percorso. Quello che ci chiede il mister è cercare molto il palleggio e fraseggiare molto con gli esterni di centrocampo. Questo ci è mancato con la Croazia. Abbiamo sempre cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister”. Finale sulla Roma: “Rinnovo De Rossi? Molto contento per Daniele, lo conoscevamo e come allenatore è sempre stato molto competente”.

