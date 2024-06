Euro 24:Gravina ‘gruppo di ferro ma ci esaltiamo con difficoltà’

agenzia

"Entusiasmo intorno a Italia, arrivo in Germania commovente"

ROMA, 14 GIU – “Ai ragazzi non abbiamo fatto mancare nulla per preparare queste prime tre partite dell’Europeo. Il girone è di ferro, lo sappiamo. Ma noi dobbiamo esaltarci quando ci sono le difficoltà”. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa post consiglio, parlando alla vigilia di Italia-Albania. “L’entusiasmo intorno alla squadra è più importante di tre anni fa – ha aggiunto – Quando la nostra nazionale va oltre confine, toccando l’orgoglio del nostro paese, vi garantisco che è commovente. Ho ancora pelle d’oca per il nostro arrivo in Germania. Mai vista una cosa del genere. Il lavoro sta proseguendo nel miglior modo possibile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA