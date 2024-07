Euro 24:il trucco di Pickford,su borraccia appunti dei rigoristi

agenzia

Portiere inglese aveva annotato la lista dei tiratori svizzeri

ROMA, 06 LUG – Para il rigore che spinge l’Inghilterra in semifinale a Euro 2024 e una foto svela il ‘trucco’. Jordan Pickford è stato il protagonista della vittoria della nazionale dei Tre Leoni, e un fermo immagine lo immortala mentre sbircia la lista dei rigoristi svizzeri sulla borraccia: in previsione dei possibili tiri dal dischetto il n.1 inglese si era preparato l’elenco e accanto a ogni giocatore avversario le indicazioni di come avrebbe calciato il penalty e dove avrebbe indirizzato la palla. Un escamotage che evidentemente è stato utile sul tiro (parato) di Akanji: il portiere ha bloccato il rigore dello svizzero che, con la serie senza errori dei nazionali britannici, è valsa la qualificazione in semifinale dove l’Inghilterra troverà l’Olanda.

