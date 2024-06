Euro 24:Italia-Svizzera; Scamacca parte dall’inizio, Bastoni c’è

agenzia

A centrocampo Fagioli al posto di Jorginho, novità El Shaarawy

BERLINO, 29 GIU – Sarà Gianluca Scamacca a guidare l’attacco dell’Italia nell’ottavo di finale a Berlino questo pomeriggio contro la Svizzera. Per il resto il ct azzurro Luciano Spalletti ha confermato la formazione annunciata alla vigilia con Fagioli al posto di Jorginho a centrocampo insieme a Cristante e Barella. Sarà Mancini a sostituire lo squalificato Calafiori, mentre c’è anche la novità dell’altro romanista El Shaarawy in avanti insieme Chiesa. Per la Svizzera Rieder sostituisce lo squalificato Widmer

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA