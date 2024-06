Euro 24:Mamardashvili avvisa la Spagna, ‘Georgia darà battaglia’

agenzia

'Kvara più forte di tutta la roja. Ora dobbiamo divertirci'

ROMA, 28 GIU – Giorgi Mamardashvili, che molti considerano il miglior portiere degli Europei, ha avvertito la Spagna che la Georgia darà battaglia. “Per me la roja è la favorita per la vittoria dell’Europeo – le sue parole riportate da Marca – La Georgia, invece, è un Paese piccolo, ma con un grande cuore e dobbiamo lottare al massimo per vedere cosa succede. Stiamo facendo un buon campionato europeo. Ora dobbiamo divertirci, lottare e competere Non ho intenzione di dire che vinceremo. Dobbiamo lottare fino alla fine e vedere cosa succede”.”. Il portiere della Georgia e del Valencia rifugge i complimenti: “Mi sono preparato tutto l’anno per raggiungere questo livello e spero di continuare così – dice – Contro la Spagna dobbiamo essere bravi in difesa e cercare di essere veloci in contropiede. Davanti abbiamo giocatori veloci e di qualità. Chi mi preoccupa della Spagna? Quasi tutti. Yamal ha un sacco di qualità: segna gol, fa assist…. Hanno anche, secondo me, il miglior portiere della stagione in LaLiga. Dovremo lottare e rimanere concentrati, a questo livello, come abbiamo fatto finora”. Mamardashvili parla poi del capocannoniere dell’Europeo, Mikautadze: “È molto bravo. Penso che anche lui andrà in una squadra molto grande. Kvaratskhelia? Penso che sia migliore di tutta la Spagna”.

