Euro 24:sasso-carta-forbici,Yamal-Williams gol e giochi bambini

agenzia

Virale video per dividersi borraccia, come quelli su Tik Tok

ROMA, 01 LUG – Nico Williams e Lamine Yamal, rispettivamente 22 e 17 anni la prossima settimana. Giovani, leggeri e già protagonisti nella Spagna che ieri ha eliminato la Georgia all’Europeo di calcio, per approdare ai quarti. Anche amici e ragazzi che in campo sanno divertirsi, non solo durante la partita. Come dimostra un video, virale sui social ma ripreso anche dai media internazionali, nel quale Williams (in gol nel 4-1 alla Georgia) e Yamal ricorrono al gioco dei bambini ‘carta-forbici-sasso) per decidere chi dei due dovrà bere per primo dalla borraccia. Già ribattezzati gli ‘spanish kids’, sui rispettivi profili tik tok impazzano i video dei loro balletti nel ritiro della Spagna con la compilation ‘joga bonito’ ispirata al famoso spot del Brasile primi anni 2000, mentre su Instagram Yamal ha messo una foto del balletto di festeggiamento con Williams dopo la rete segnata ieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA