Euro 24:Spalletti,Mancini al posto Calafiori,ho dubbio Scamacca

Ct: devo decidere chi giocherà prima tra lui e Retegui

BERLINO, 28 GIU – Sarà Giancluca Mancini a sostituire Riccardo Calafiori. Lo ha annuciato Luciano Spalletti alla vigilia degli ottavi di finale ad Euro 2024 con la Svizzera a Berlino. Poi sull’attaccante: “Scamacca gioca? Lui è bello chiaro come calciatore, il gol lo può fare in qualsiasi momento. Ha dei guizzi che ti sbranano, io l’ho definito pigro scherzando, poi però per far vedere le sue qualità deve essere dentro al gioco della squadra e su questo fa un po’ fatica”. “Se gioca o no subito è l’unico dubbio che ho – dice ancora Spalletti -, ho due calciatori forti. Sia lui che Retegui faranno parte della partita, bisogna vedere chi prima e chi dopo”

