Euro donne, la Spagna travolge il Belgio e ‘vede’ i quarti

6-2 con doppietta di Alexia Putellas, in campo anche Bonmati

THUN, 07 LUG – La Spagna ha travolto il Belgio con il risultato di 6-2, grazie in particolare alla doppietta di Alexia Putellas, ed ha fatto un grande passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo donne di calcio. Le campionesse del mondo, che hanno schierato per tutto il secondo tempo l’altra stella Aitana Bonmati, reduce da una meningite virale, si qualificheranno se l’Italia questa sera non perderà contro il Portogallo.

