Euro donne: Norvegia prima qualificata ai quarti

agenzia

E' in testa al girone A, possibile incrocio con l'Italia

ROMA, 06 LUG – E’ la Norvegia la prima squadra qualificata ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio, in corso in Svizzera. Le scandinave, dopo la vittoria per 2-1 sulle elvetiche, hanno ottenuto lo stesso risultato contro la Finlandia a Sion, andando in testa al girone A a punteggio pieno. La Svizzera grazie al 2-0 sull’Islanda, è seconda, con tre punti a pari merito con la Finlandia, mentre le islandesi sono ultime a quota zero. La classifica interessa direttamente l’Italia, che è in corsa nel girone B e in caso di approdo ai quarti affronterà la prima o la seconda del gruppo A. Le azzurre giocheranno domani con il Portogallo e in caso di vittoria si qualificherebbero già ai quarti di finale, anche se la posizione sarà definita solo dopo la sfida dell’11 luglio con la Spagna, favorita del torneo.

