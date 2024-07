Euro U.19: Italia sconfitta 1-0, Spagna in finale

agenzia

Ko ai supplementari, per titolo iberici contro Francia o Ucraina

ROMA, 25 LUG – L’Italia Under 19 è stata sconfitta 1-0 dalla Spagna dopo i tempi supplementari nella semifinale del campionato europeo di categoria a Belfast, in Irlanda del Nord. La rete decisiva è stata realizzata da Fortuny al 10′ del primo tempo supplementare. Gli spagnoli affronteranno in finale la vincente di Francia-Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA