Euro U.21: 3-2 alla Slovacchia, la Spagna vince al 90′

In doppio vantaggio si fa raggiungere, la decide Tarrega

ROMA, 11 GIU – Nella prima partita del girone A dell’Europeo Under 21, del quale fa parte anche l’Italia, la Spagna ha rispettato il pronostico battendo 3-2 i padroni di casa della Slovacchia. A Bratislava, gli spagnoli hanno chiuso il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Pubill e Mateo Joseph tra il 16′ ed il 18′. In avvio di ripresa hanno però subito la reazione slovacca, iniziata con il gol di Kopasek (3′) e concretizzata dal rigore trasformato dall’attaccante del Verona Suslov (‘8), fischiato per un fallo di Hugo Bueno su Marcelli. Partita apparentemente indirizzata sul pareggio fino al 90’, quando Tarrega, difensore del Valencia, ha realizzato la rete del successo spagnolo.

