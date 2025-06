Euro U.21: Buffon agli Azzurrini, vi chiedo passione

agenzia

Capo delegazione incontra la squadra prima della Slovacchia

ROMA, 14 GIU – “Non vi chiedo di vincere, ma vorrei vedere senso di appartenenza, grande attaccamento e soprattutto grandissima passione”. Lo ha detto il capo delegazione della Nazionale maggiore, Gianluigi Buffon, incontrando i ragazzi della Under 21 in hotel a poche ore dalla seconda partita dell’Europeo, contro la Slovacchia, alla quale assisterà in tribuna. “Credo che il coinvolgimento con il quale si fanno le cose faccia sì che queste cose possano sembrare indimenticabili – ha detto ancora in un’intervista rilasciata al sito Figc e a Vivo Azzurro TV -. La vita va vissuta mettendo una grande dose di passione. Per arrivare in fondo a un torneo come questo un gruppo deve condividere tutto: condivisione significa saper scherzare insieme o capire quando è il momento di fare sul serio. Devono dare tutti lo stesso valore alle cose”.

