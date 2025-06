Euro U.21: Ghilardi, con la Slovacchia “non sarà facile”

agenzia

Il giocatore del Verona: "Qui tutte squadre forti e organizzate"

ROMA, 12 GIU – Si é svegliata con il sorriso l’Under 21 grazie all’1-0 sulla Romania, nell’esordio dell’Europeo di calcio. “La prima partita è fondamentale per ingranare bene – ha dichiarato Daniele Ghilardi nell’intervista rilasciata in esclusiva al sito FIGC e a Vivo Azzurro TV – volevamo vincere e ci siamo riusciti, non abbiamo subito gol e avremmo potuto farne di più. Abbiamo anche avuto un po’ di sfortuna prendendo due pali, ma va bene così”. Prossimo avversario sarà la Slovacchia, che sabato affronterà gli azzurri davanti ai propri tifosi. “Non sarà una partita facile – conferma Ghilardi – anche perché, come abbiamo visto ieri, qui ci sono tutte squadre forti e organizzate”.

