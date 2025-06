Euro U.21: in Slovacchia 8 azzurrini reduci da Finali giovanili

agenzia

Da Fabbian a Gnonto,erano stati protagonisti delle gare scudetto

ROMA, 10 GIU – Sotto il cielo della Slovacchia, la Nazionale Under 21 del tecnico Carmine Nunziata si prepara all’esordio nella fase finale dell’Europeo, in programma domani (ore 21) contro la Romania, con nel cuore e nelle gambe un passato costruito sui campi delle Finali Giovanili, in corso nel Lazio fino al 30 giugno. Sono otto i convocati del tecnico azzurro che hanno già provato l’emozione di una finale scudetto giovanile. Alcuni da protagonisti, altri da piccoli campioni in erba. Oggi sono colonne dell’Under 21, ieri sognavano con le maglie di Empoli, Inter, Roma e Padova. Si parla di Tommaso Baldanzi, Cesare Casadei, Giovanni Fabbian, Tommaso Fazzini, Wilfried Gnonto, Lorenzo Pirola, Niccolò Pisilli e Mattia Zanotti.

