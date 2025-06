agenzia

Si impone 1-0. Azzurrini qualificati con un turno di anticipo

ROMA, 14 GIU – L’Italia batte 1-0 la Slovacchia e si qualifica con un turno di anticipo ai quarti degli Europei Under 21 in corso proprio in Slovacchia. Decisivo il gol di Cesare Casadei al 7′.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA