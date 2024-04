agenzia

Kilicsoy replica a Ghilardi

ROMA, 26 MAR – Italia-Turchia 1-1 (0-0) in un match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Azzurrini in gol con Ghilardi (50′). Turchi a segno con Kilicsoy (91′)

