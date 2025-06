Euro U.21: la Spagna batte la Romania 1-0 in rimonta

agenzia

I gol nel finale per ribaltare l'incontro. Stesso girone Italia

ROMA, 14 GIU – La Spagna batte 2-1 la Romania nel girone A degli Europei Under 21 in corso in Slovacchia. L’undici iberico si è imposto grazie ad una rimonta nei minuti finali. In gol Munteanu per per la Romania al 4′; nella ripresa l’espulsione di Blanuta (R) al 39′, poi l’1-1 di Jauregizar al 40′ ed il 2-1 di Fernandez Jaen al 43′.

