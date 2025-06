Euro U.21: Nunziata, “la prima partita é fondamentale”

agenzia

Il tecnico: "Ringrazio Spalletti, con lui un ottimo rapporto"

ROMA, 10 GIU – “Siamo pronti, veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato molto bene e sappiamo che in un girone da quattro la prima partita è fondamentale”. Ha esordito così il tecnico dell’Under 21, Carmine Nunziata, nella conferenza stampa alla vigilia della prima partita degli azzurri all’Europeo Under 21, in Slovacchia, contro la Romania. Inevitabile un passaggio su quanto accaduto in Nazionale maggiore dopo la sconfitta con la Norvegia: “Mi dispiace molto per mister Spalletti, che è una persona vera, con dei valori umani importanti e con cui in questi due anni ho avuto un ottimo rapporto, di rispetto e fiducia. Per questo lo ringrazio. C’era grande sinergia tra la Nazionale A, l’Under 21 e le altre Nazionali giovanili” ha detto Nunziata.

