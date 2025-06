Euro U.21: Nunziata studia l’Italia anti-Slovacchia, “gara dura”

agenzia

Domani sera la sfida ai padroni di casa, "hanno qualità"

ROMA, 13 GIU – Carmina Nunziata si aspetta “una gara dura” domani, contro la Slovacchia padrona di casa dell’Europeo Under 21. “E’ una buonissima squadra – dice il tecnico in conferenza stampa -, con dei principi di gioco importanti e diversi elementi di qualità come Rigo, Sauer e Suslov. E poi non dimentichiamoci che avrà tutto il pubblico a favore”. Nunziata non svela la formazione (“sono tutti a disposizione, ho un paio di dubbi che scioglierò dopo la rifinitura”), ma non esclude l’impiego dal primo minuto di Coppola e Casadei. Il difensore del Verona e il centrocampista del Torino, reduci dagli impegni con la Nazionale maggiore, si sono aggregati al gruppo solo alla vigilia del match d’esordio con la Romania. L’arbitro dell’incontro sarà il serbo Nenad Minakovic, assistito dai connazionali Nikola Borovic e Bosko Bozovic. Quarto uomo l’azero Elchin Masiyev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA