Euro U21: Ambrosino “Spagna forte, noi faremo la nostra partita”

L'attaccante: "Questo gruppo ha grande carattere"

ROMA, 15 GIU – “Volevamo la qualificazione sin dal primo giorno, ora dovremo cercare di vincere ancora per arrivare il più lontano possibile. Questo gruppo ha grande carattere e poi ci aiutiamo sempre l’uno con l’altro, dentro e fuori dal campo”. Giuseppe Ambrosino, intervistato dal sito della FIGC ed a Vivo Azzurro TV, ha commentato così l’approdo dell’Italia ai quarti dell’Europeo Under 21 grazie al successo di ieri sera con la Slovacchia. Martedì prossimo la sfida Italia-Spagna, entrambe a 6 punti, deciderà la vincente del gruppo A e con le Furie Rosse l’attaccante del Frosinone, ma di proprietà del Napoli, potrebbe partire titolare per la prima volta in questo Europeo: “La Spagna è una squadra davvero molto forte, li andremo ad affrontare con i nostri principi di gioco e faremo la nostra partita”.

