Euro U21: Baldini, vittoria ok ma serve percorso più convincente

agenzia

Auguri tecnico Azzurrini a Gattuso: 'spero trasmetta sua grinta'

ROMA, 05 SET – “Sono contento perché i ragazzi meritavano una vittoria con tutto l’impegno che hanno messo in questi giorni. Le vittorie ti aiutano a crescere e ad avere fiducia in te stesso”. Silvio Baldini sintetizza così la sua prima volta vittoriosa alla guida dell’Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria. “Noi siamo l’Italia – dice Baldini ai microfoni di RaiSport – queste vittorie vanno raccolte ma con un porcorso più convincente. Bisogna fare un miglior giro palla tra centrivcampisti e attaccnti . Ora auguri a Gattuso, spero che riesca a trasmettere la sua grinta ai giocatori e l’Italia farà certamente una gran partita e vincerà”

