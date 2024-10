Euro U21: Bertola ‘con Irlanda partita importantissima’

agenzia

L'azzurrino: loro sono una squadra molto fisica

ROMA, 12 OTT – “Una partita importantissima, e la squadra ne è consapevole. Ci prepareremo al meglio in questi giorni”. Parola di Nicolò Bertola in vista del match decisivo per la qualificazione dell’Italia agli Europei Under 21 di categoria martedì a Trieste contro i pari età dell’Irlanda. “L’Irlanda è una squadra molto fisica, che gioca con palloni lunghi: noi ci concentriamo sull’imporre il nostro gioco, come ci chiede il mister”. “A livello personale – aggiunge l’azzurrino – sono molto contento di come sta andando la stagione. In Nazionale spero di rimanere a far parte di questo gruppo, lavorando tutti i giorni per cercare di migliorare. Mi sento cresciuto nella consapevolezza, grazie al fatto di aver iniziato a giocare tanto e alla fiducia dell’allenatore”.

