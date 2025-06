agenzia

Sconfitte rispettivamente l'Olanda e la Francia

ROMA, 25 GIU – Saranno Inghilterra e Germania a disputare la finale degli Europei Under 21. Gli inglesi hanno battuto 2-1 l’Olanda nella prima semifinale in programma oggi. I tedeschi hanno invece vinto per 3-0 con la Francia. La finale si disputerà il 28 giugno alle 21:00 a Bratislava, in Slovacchia.

