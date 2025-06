Euro U21: Nunziata, importante avere un gruppo che lotta insieme

agenzia

"Percorso iniziato da Under 15, vorremmo arrivare fino in fondo'

ROMA, 10 GIU – “Questo è un percorso iniziato dall’Under 15 e andare a fare l’Europeo con ragazzi che alleno da quattro/cinque anni è una grande soddisfazione, vorremmo arrivare fino in fondo”. Così il tecnico dell’Italia Under 21, Carmine Nunziata, alla vigilia dell’esordio Campionato Europeo di categoria che ha parlato a Vivoazzurro TV ‘Euro Under 21 2025 – Sfida all’Europa’, lo speciale sul cammino di avvicinamento al torneo continentale realizzato la scorsa settimana al CPO di Tirrenia. Le telecamere della piattaforma Ott della Federazione sono entrate nel raduno dell’Italia per riprendere gli allenamenti e i momenti di svago, raccogliendo gli umori e le sensazioni di Nunziata e dei suoi ragazzi poco prima della partenza per la Slovacchia. “E’ importante la qualità – sottolinea il tecnico degli azzurrini – ma è altrettanto importante avere un gruppo che gioca, lotta e corre insieme. Devo dire che, oltre alle capacità tecniche che ha, questo è un gruppo che difficilmente tradisce”.

