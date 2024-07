Euro Under 19, in semifinale sarà Italia-Spagna

agenzia

L'incontro che vale la finale giovedì 25 a Belfast

ROMA, 22 LUG – Ancora un Europeo di calcio, ancora Italia-Spagna, ma questa volta a livello Under 19. Nella semifinale dell’Europeo di categoria saranno i ragazzi allenati da José Lana i prossimi avversari degli azzurri, nella partita che si giocherà giovedì 25 luglio nel National Football Stadium di Windsor Park (Belfast), dalle 15. Ancora una volta, come un anno fa a Malta, sarà sfida tra Italia e Spagna, giunta seconda nel gruppo B dopo aver incassato al 90′ la rete del 2-2 dalla Francia, che ha così vinto il raggruppamento e nell’altra semifinale, in programma sempre giovedì ma alle 20, affronterà l’Ucraina.

