Euro2024, la top 11: da Yamal e Pepe, ecco la squadra dei sogni

E non mancano le sorprese

Il talento di Lamine Yamal e Jude Bellingham orienta gli Europei 2024, vetrina speciale per giovani campioni già affermati: da Musiala a Nico Williams, da Xavi Simons a Guler sono in tanti ad avere sfruttato la rassegna tedesca per confermare le loro qualità. Carta d’identità meno acerba per il sontuoso centrocampo ‘titolarè, con consolidate colonne del calcio europeo come Rodri, Xhaka e Rice che hanno dato spettacolo. Meno certezze nel reparto arretrato: il georgiano Mamardashvili si fa preferire in porta davanti a un pacchetto di tutto rispetto formato da Akanji, Guehi e Cucurella. Accanto a loro l’inossidabile Pepe, ancora il migliore a 41 anni.

Questa la top 11 degli Europei: Mamardashvili, Akanji, Guehi, Pepe, Cucurella, Rodri, Xhaka, Rice, Musiala, Bellingam, Yamal.

MAMARDASHVILI: tanti portieri di livello ma ad eccellere è il gigante georgiano che milita nel Valencia. Migliore n.1 in Liga, protagonista ai rigori nel playoff con la Grecia, trascina la Georgia con super parate. E’ maturo per la Premier.