Euro’24: Inghilterra; Southgate, in Germania ‘ultima chance’

agenzia

Ct inglese ammette:il suo futuro dipenderà dall'esito del torneo

LONDRA, 11 GIU – Euro 2024 sarà, con ogni probabilità, l’ultima occasione per Gareth Southgate per vincere un trofeo sulla panchina dell’Inghilterra. È stato lo stesso commissario tecnico, ad una settimana dall’esordio contro la Serbia, ad ammettere che il suo futuro alla guida dei Tre Leoni dipenderà dall’esito del torneo in Germania: se la nazionale inglese non migliorerà il secondo posto di tre anni fa, sarà divorzio, nonostante la Federcalcio inglese (FA) vorrebbe che prolungasse l’attuale contratto, in scadenza a dicembre, almeno fino alla Coppa del Mondo del 2026 in USA, Canada e Messico. Un’eventualità che il tecnico prenderà in considerazione solo in caso di trionfo in Germania, perché diversamente – ha spiegato Southgate – “la pressione sulle sue spalle diventerebbe troppo pesante”. “Se non vinciamo, probabilmente non sarò più qui – ha dichiarato Southgate al quotidiano tedesco Bild -. Quindi forse è la mia ultima possibilità. Penso che circa la metà dei tecnici delle nazionali se ne vadano dopo un torneo: questa è la natura del calcio internazionale. Sono qui da quasi otto anni ormai, e ci siamo andati vicini. Non puoi metterti costantemente di fronte al pubblico e dire: ‘Ancora un po’, per favore’. Ad un certo punto la gente perde la fiducia. Se vogliamo essere una grande squadra e io voglio essere un grande allenatore, devi ottenere risultati nei grandi momenti”. Southgate guida l’Inghilterra da otto anni, durante i quali l’ha condotta alla semifinale dei Mondiali di Russia 2018, e alla finale di Euro 2020, prima dell’eliminazione ai quarti di finale, contro la Francia, ai Mondiali in Qatar 18 mesi fa. Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di un’offerta irrinunciabile del Manchester United per convincerlo a guidare i Red Devils fin dalla prossima stagione.

