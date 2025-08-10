agenzia
Euroatletica U20: super Doualla, oro azzurre nella 4×100
Altra medaglia per Italia a Tampere, argento Gb e bronzo Polonia
ROMA, 10 AGO – Trionfa la staffetta femminile azzurra nella 4×100 agli Europei U.20 di atletica leggera a Tampere. Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, esplosiva nell’ultima frazione, hanno vinto la finale col nuovo record italiano di categoria, in 43″72. L’argento è andato alla Gran Bretagna, il bronzo alla Polonia.
