Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Euroatletica U20: super Doualla, oro azzurre nella 4×100

Altra medaglia per Italia a Tampere, argento Gb e bronzo Polonia

Di Redazione |

ROMA, 10 AGO – Trionfa la staffetta femminile azzurra nella 4×100 agli Europei U.20 di atletica leggera a Tampere. Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, esplosiva nell’ultima frazione, hanno vinto la finale col nuovo record italiano di categoria, in 43″72. L’argento è andato alla Gran Bretagna, il bronzo alla Polonia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: