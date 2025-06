Eurobasket donne: Italia sfida Lituania per il 1/o posto girone

agenzia

Domani in campo a Bologna. Quarti già certi: il 24/6 ad Atene

ROMA, 20 GIU – Ultimo impegno per l’Italia nella prima fase degli Europei di basket femminili domani al PalaDozza di Bologna: dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato il passaggio ai quarti di finale, le Azzurre tornano in campo contro la Lituania per una sfida che vale il primo posto nel girone B. Il quarto di finale dell’Italia si gioca invece il 24 giugno al Pireo contro una del gruppo B ovvero una tra Grecia, Francia e Turchia. La Francia è già certa del primo posto; il secondo se lo contendono la Turchia e le padrone di casa. Le Azzurre voleranno ad Atene la mattina del 22 giugno, l’orario di tutte le partite sarà definito dalla Fiba al termine delle sfide di domani. “Il nostro viaggio è appena iniziato e non è il momento delle celebrazioni ma certamente c’è soddisfazione per una qualificazione ai Quarti ottenuta in anticipo e battendo la concorrenza di un gruppo che la stessa Fiba aveva definito girone di ferro”, ha detto coach Andrea Capobianco. Sono 17 i precedenti con la Lituania, 9 i successi delle italiane: il primo risale al 12 ottobre 1938 in occasione dell’Europeo vinto dalle Azzurre, che però quel giorno furono battute 21-23. L’ultimo incrocio a Kaunas il 2 agosto 2010 per le qualificazioni all’Europeo del 2011, l’Italia si impose 81-83. La squadra di coach Stanisauskas è una delle rivelazioni di questo Europeo, piuttosto inattesa la sua qualificazione ai quarti di finale partendo dalla quarta fascia di merito: la stella è senza dubbio la diciannovenne Juste Jocytea.

