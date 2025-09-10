Eurobasket: Germania-Slovenia 99-91, Doncic fuori dal torneo

agenzia

Stella dei Lakers non basta,tedeschi in semifinale con Finlandia

ROMA, 10 SET – La Germania ha sconfitto 99-91 la Slovenia di Luka Doncic nei quarti di Eurobasket, accedendo così alla semifinale dove affronterà la Finlandia. La stella dei Los Angeles Lakers ha segnato 39 punti ma, gravato presto di falli – complice anche un ‘tecnico’ inflittogli a inizio gara -, non è riuscito a fare la differenza contro i campioni del mondo in carica. A Riga, i tedeschi, dopo essere stati a lungo sotto nel punteggio, sono riusciti a rientrare in partita all’inizio dell’ultimo quarto e nel finale hanno effettuato il sorpasso decisivo. Ben cinque gli uomini in doppia cifra della Germania, con l’ala degli Orlando Magic Franz Wagner miglior marcatore con 23 punti, seguito da Dennis Schroder dei Detroit Pistons con 20.

