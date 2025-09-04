agenzia
Eurobasket: Grecia-Spagna 90-86, Italia seconda nel girone C
Ellenici primi, azzurri agli ottavi contro la Slovenia
ROMA, 04 SET – La Grecia ha battuto la Spagna 90-86 (31-20, 40-35, 68-63) nell’ultima partita del girone C di Eurobasket. Un risultato che consente agli ellenici capitanati dalla stella Nba Giannis Antetokounmpo (25 punti per lui) di prendersi il primo posto nel raggruppamento davanti all’Italia, che negli ottavi di finale affronterà la Slovenia, domenica a Riga. La Spagna allenata da Sergio Scariolo esce dal torneo.
