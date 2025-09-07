Eurobasket: Italia battuta 84-77, Slovenia ai quarti

agenzia

A Riga si impone la nazionale della stella Doncic

ROMA, 07 SET – L’Italia è stata eliminata da Eurobasket 2025, battuta negli ottavi di finale per 84-77 dalla Slovenia guidata in campo dalla stella della Nba Luka Doncic, che ha segnato da solo metà dei punti della sua squadra, 42. Il miglior marcatore dell’Italia è stato Fontecchio, con 22. Gli sloveni ai quarti di finale affronteranno la Germania.

