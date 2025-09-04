Eurobasket: Italia-Cipro 89-54, quarta vittoria per gli azzurri

Partita

Successo sui padroni casa vale momentaneo 1/o posto nel girone

L’Italia ha sconfitto Cipro 89-54 (24-6, 40-19, 67-43) nella quinta e ultima partita del girone C di Eurobasket, a Limassol. Per la nazionale di Gianmarco Pozzecco è la quarta vittoria, consecutiva, su cinque incontri, che vale al momento il primo posto nel girone, definito solo dopo la sfida di stasera tra Grecia e Spagna.

