Eurobasket: la Serbia favorita eliminata, Finlandia ai quarti

agenzia

La nazionale di Jokic battuta a sorpresa 86-92

ROMA, 06 SET – Sorpresa agli europei di basket. La Serbia di Nikola Jokic, favorita per la vittoria finale, è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Finlandia (92-86). A Riga i serbi, nonostante l’ottima prova di Jokic, hanno dovuto cedere ai finlandesi che volano ai quarti dove affronteranno la vincente tra Georgia e Francia. Avanzano la Germania che ha battuto il Portogallo 85-58o, la Turchia che si è imposta sulla Svezia 85-79 e la Lituania che ha eliminato la Lettonia 88-79.

