Eurobasket: la Turchia travolge la Grecia e va in finale

agenzia

I turchi si impongono per 94-68, domenica c'è la Germania

ROMA, 12 SET – La Turchia travolge la Grecia e raggiunge la Germania in finale agli Europei di Basket. I turchi si impongono 94-68 (26-16, 23-15, 23-20, 22-17) in una gara a senso unico già dal primo quarto, e mai in discussione per il resto della partita. Un gioco veloce e asfissiante, una difesa forte ed aggressiva non hanno permesso ai greci di entrare mai in partita. Delude anche Giannis Antetokounmpo con 12 punti e un insufficiente 6 su 13 al tiro che rappresenta la sua peggiore prestazione in questi Europei. Tra i turchi in evidenza Ercan Osmani: 28 punti con 6 su 8 dalla distanza. Ma è il gioco di squadra dei ragazzi allenati da Ergin Ataman ad impressionare: aggressività e velocità che spingono la Grecia a sbagliare tanto (21 palle perse) e a non trovare mai una soluzione facile al tiro. La prestazione della Turchia lascia apertissimo il pronostico della finale in programma domenica contro i campioni in carica della Germania. Grecia e Finlandia si affronteranno per il bronzo continentale.

