Eurobasket, l’Italia si sbarazza della Bosnia: Fontecchio cecchino

pallacanestro

Seconda vittoria degli azzurri, espulso Pozzecco

Due vittorie su tre partite giocate agli Europei di basket. Passata la paura del ko all’esordio con la Grecia, l’Italbasket mette a segno il secondo successo di fila a Limassol (Cipro) superando di slancio la Bosnia Erzegoniva 96-79 grazie soprattutto ad una prova monumentale di Fontecchio a quota 39 punti. Tre punti che consentono agli azzurri di risalire la classifica nel gruppo C rilanciando le loro chance di qualificazione agli ottavi. Secondo fallo tecnico per il coach azzurro, ancora una volta ripreso per essere entrato in campo dopo il canestro subito dai suoi e squadra in mano a Casalone nella seconda parte del match.

Dopo la vittoria sulla Georgia, l’Italia affronta la Bosnia Erzegovina con l’obiettivo di salire al secondo posto nel girone alle spalle dell’imbattuta Grecia. E per la terza partita consecutiva coach Pozzecco continua con i suoi titolari: Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Simone Fontecchio, Nicolò Melli e Momo Diouf. Ma la sfida contro la Georgia di ieri ha dimostrato che dalla panchina possono arrivare protagonisti importanti come Saliou Niang.

Dopo un inizio sotto tono l’Italbasket si riprende riportando tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto il match in equilibrio grazie soprattutto ad un Fontecchio in serata di grazia che riesce a portare i suoi fino ad un massimo vantaggio di 9 punti. Nel finale del secondo quarto Gallinari e compagni hanno una specie di blackout e si fanno riprendere dalla Bosnia che piazza un 9-0 riportandosi in parità 36-36. Alla sirena l’Italia chiude comunque in vantaggio di quattro punti.