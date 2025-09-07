Eurobasket: Pozzecco lascia, è stata la mia ultima partita

agenzia

L'annuncio del ct dell'Italia, 'E' una mia decisione'

ROMA, 07 SET – Gianmarco Pozzecco lascerà la panchina della nazionale di basket. Lo ha annunciato dopo l’eliminazione degli azzurri. “Questa è stata la mia ultima partita da coach della nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato quest’onore, è stato il momento migliore della mia vita”, ha detto il tecnico. “Oggi sono molto triste perché vedo i ragazzi soffrire, non perché ho perso””.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA