Eurobasket: Turchia ko 88-83, Germania campione

agenzia

Bronzo per la Grecia

ROMA, 14 SET – I campioni del mondo in carica della Germania vincono anche Eurobasket, superando la Turchia 88-83 dopo una finale bellissima e intensissima. Decisivo Dennis Schröder nel quarto periodo per suggellare una doppia doppia da 16 punti e 12 assist, non bastano i 28 punti di Alperen Sengun Nonostante qualche brivido nel finale, la Grecia è riuscita a battere la Finlandia per 92-89 e a conquistare un bronzo che le mancava dal 2009.

