Eurocalcio donne: Svizzera perde all’esordio,Lehmann resta fuori

agenzia

La Norvegia si impone in rimonta. Vince anche la Finlandia

ROMA, 02 LUG – Esordio perdente per la nazionale di casa, la Svizzera, nella giornata inaugurale degli Europei di calcio donne. Le elvetiche hanno perso 2-1 con la Norvegia, che si è imposta in rimonta dopo il vantaggio svizzero con Riesen al 28′. Poi a segno Hegerberg e Stierli (autogol). E’ rimasta in panchina, senza subentrare nel corso del match, la juventina Alisha Lehmann, stella social della Svizzera con 16,7 milioni di followers su Instagram. Nell’altra partita di oggi, la Finlandia ha battuto l’Islanda per 1-0 (gol di Kosola al 25′ st).

