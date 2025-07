Eurodonne: azzurra Serturini, prepariamo il match col sorriso’

agenzia

Martedì l'Inghilterra: 'Essere tra le prime quattro non un caso'

ROMA, 20 LUG – “Quando si arriva qui diciamo che è qualcosa di grande e magnifico. L’Inghilterra è più abituata a certe gare avendo giocato semifinali e finali in passato, ma noi stiamo preparando la gara con il sorriso, la determinazione e la forza del gruppo che ci contraddistingue”. Annamaria Serturini guarda così al match con le inglesi che martedì mette in palio la finale degli europei di calcio femminili. “Essere fra le prime quattro d’Europa non è un caso, mister Soncin ha portato sicurezza, entusiasmo e unità nel gruppo e questo si vede e fa la differenza – ha detto la centrocampista della nazionale -. Se siamo qui ce lo meritiamo, non solo per le nostre doti tecniche o tattiche, ma per il gruppo pazzesco che si è creato e ben venga che anche le altre inizino a temerci”. E per le semifinali e la finale arriva il nuovo pallone che, ispirato al paese ospitante del torneo, si presenta nei colori rosso, bianco e argento. Konektis è dotato della Connected BaII Technology di Adidas, che consente decisioni arbitrali più rapide e precise.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA