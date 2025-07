Eurodonne: Francia ko ai rigori, Germania in semifinale

agenzia

Mercoledì le tedesche affrontano la Spagna campione del mondo

ROMA, 20 LUG – La Germania vola in semifinale agli Europei di calcio donne. Le tedesche hanno eliminato la Francia battendola 7-6 ai rigori (1-1 dopo i tempi supplementari) e mercoledì affronteranno le campionesse del mondo della Spagna a Zurigo. Francia in vantaggio al 15′ con Geyoro, pari delle tedesche con Sjoeke Nüsken al 25′, rimaste in dieci per l’espulsione di Hendrik dopo solo 13 minuti. Dal dischetto fatali alle transalpine gli errori di Amel Majri e Alice Sombath.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA