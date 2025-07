Eurodonne: Girelli “noi più grande spettacolo dopo il Big Bang”

agenzia

La capitana azzurra esulta sui social: 'Siamo in semifinale'

ROMA, 17 LUG – “Che abbiamo fatto un sogno che volevamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c’è da fare. Che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada. Siamo in semifinale ragazze”. Cristiana Girelli, la star della nazionale femminile di calcio autrice dei gol che hanno portato l’Italia in semifinale agli Europei in corso in Svizzera, si affida alle parole di Jovanotti per celebrare il successo delle azzurre. “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi” scrive la capitana su Instagram.

