Eurodonne: Inghilterra in finale, Italia battuta 2-1

Azzurre beffate: pari Agyemang al 96', poi Cloe Kelly al 119'

ROMA, 23 LUG – L’Inghilterra si è qualificata per la finale degli Europei femminili battendo l’Italia per 2-1 dopo i tempi supplementari nella semifinale giocata a Ginevra. Italia in vantaggio con Bonansea al 33′ pt, pari a tempo scaduto, al 96′, delle inglesi con Agyemang. Al 119′ gol di Kelly che segna in tap-in riprendendo la respinta di Giuliani sul rigore che la stessa Kelly aveva calciato.

