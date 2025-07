Eurodonne: monitoraggio Uefa, individuati 1900 casi abusi online

agenzia

Uva: "al lavoro per tutele più rapide ed efficaci"

ROMA, 31 LUG – Oltre 1900 post offensivi nei confronti di partecipanti a Euro Women 2025 sono stati rilevati nel monitoraggio organizzato dalla Uefa in collaborazione con Meta, TikTok e X per contrastare il fenomeno degli abusi online. Lo rende noto la stessa federazione europea, specificando che 359 su 1901 (pari al 19,1%) sono stati segnalati alle piattaforme social per ulteriori provvedimenti e il 66,6% è stato oggetto di provvedimenti da parte delle stesse piattaforme. Il 67,3% dei post segnalati era rivolto a singoli giocatori, il 5,3% ad allenatori, il 25,6% ad account di squadra e l’1,8% ad arbitri. Le squadre più colpite sono state Inghilterra, Spagna e Germania, la nazionale vincitrice, la finalista e una delle semifinaliste. E proprio una calciatrice inglese, Jess Carter, è stata particolarmente presa di mira con offese razziste, provocando la reazione delle compagne e delle istituzioni del Paese. “Sebbene l’azione in campo sia il cuore di qualsiasi torneo calcistico, anche lo spazio digitale che lo circonda è importante – afferma il direttore esecutivo Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale, Michele Uva -. Gli abusi rivolti a giocatori, allenatori o arbitri non trovano spazio nel gioco e stiamo lavorando a stretto contatto con le piattaforme social per rendere le tutele esistenti più forti, più rapide e più efficaci”. Rispetto all’edizione 2022 del torneo, quando il monitoraggio era già attivo, si è registrato un aumento del 7,3% del numero complessivo di post offensivi ma c’è stata una diminuzione di quelli di livello 1, più gravi, rivolti a un determinato gruppo o comunità (razzismo, sessismo, omofobia, xenofobia, discriminazione verso le persone, transfobia, ecc.) nonché minacce alla vita e alla sicurezza delle persone. Inoltre, nel triennio sono state monitorate 16 competizioni Uefa e 261 partite, con un totale di 19.535 post identificati e 3.863 segnalati alle piattaforme social.

